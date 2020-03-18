救災人員進入遊覽車內協助傷者脫困。（宜蘭縣消防局提供／李忠一宜蘭傳真）

一輛遊覽車載著30人在今天（18日）前往不老部落旅遊，但傍晚近6時，返程行經宜蘭縣冬山鄉廣興路時，自撞限高鐵架，造成車內2人受傷，宜蘭縣消防局表示，2名傷者意識皆清楚，已送往醫院治療。

消防局表示，遊覽車自撞後，導致車門受到擠壓無法開啟，消防局出動羅東、廣興分隊前往現場救援，2名傷者由救災人員協助脫困後送醫。

(中時 )