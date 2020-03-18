宜蘭遊覽車自撞限高架 2人受傷 18:542020/03/18 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 遊覽車在宜蘭冬山鄉自撞限高架，導致2人受傷。（宜蘭縣消防局提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 救災人員進入遊覽車內協助傷者脫困。（宜蘭縣消防局提供／李忠一宜蘭傳真） 一輛遊覽車載著30人在今天（18日）前往不老部落旅遊，但傍晚近6時，返程行經宜蘭縣冬山鄉廣興路時，自撞限高鐵架，造成車內2人受傷，宜蘭縣消防局表示，2名傷者意識皆清楚，已送往醫院治療。 消防局表示，遊覽車自撞後，導致車門受到擠壓無法開啟，消防局出動羅東、廣興分隊前往現場救援，2名傷者由救災人員協助脫困後送醫。 (中時 ) #消防局 #遊覽車 #消防局表示 #宜蘭縣 #受傷 也許您會感興趣 推薦閱讀 3月16日起進宜縣各機關 請量體溫 04:102020/03/14 地方新聞 苗栗獅潭仙山死亡車禍 單車騎士遭遊覽車輾頭亡 15:352020/03/15 社會 防疫升級 宜蘭縣政府啟動出入管制 09:072020/03/16 生活 宜蘭縣不禁師生出國 採柔性勸導 15:252020/03/16 政治 連2震！宜蘭大同鄉16：10規模3.6地震 最大震度4級 16:522020/03/16 生活 宜蘭縣師生若出國 須校安通報 18:152020/03/16 政治 宜蘭縣大同鄉 20：08規模3.3地震 最大震度4級 20:382020/03/16 生活 躲疫情 台南山區餐廳遊客變多 04:102020/03/18 地方新聞 龜山民宅火警 5受困民眾獲救 09:302020/03/18 社會 宜蘭》抗疫戰引發口水戰 綠營批林姿妙防疫慢半拍 17:562020/03/18 政治 社會熱門新聞 南部某男大生德國訪教授確診 吃飯同學也發燒 110名學生暫勿到校 - 社會 宜蘭遊覽車自撞限高架 2人受傷 - 社會 雲縣宣布長青食堂暫停共餐 校園停止對外開放 - 社會 妹子戀上「凱燕哥」2周獻身17次 驚覺是國產車喊分 - 社會 王浩轉焦點爆料陳雪慧傳內褲照 當事人怒批關說 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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