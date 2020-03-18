北京首都機場將進行航班分流 旅客檢測後才可轉飛 19:342020/03/18 中時 蔡宗霖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北京首都機場宣布將對航班分流（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸近日有消息傳北京首都機場入境國際航班將分流至周邊機場，入境旅客必須檢測使否染新冠肺炎，確認健康才允許轉飛。 今有消息稱，該措施將從18日晚間開始落實執行，分流的機場包括天津、太原、石家莊、呼和浩特等。 天津濱海國際機場客服人員以及太原武宿機場工作人員在18日也相繼證實此事。 天津濱海國際機場表示暫未接收此類航班，且航班會提前通知旅客。太原武宿機場工作人員則稱，具體措施由防疫中心負責，人員已就位。 (中時 ) #機場 #航班 #人員 #天津 #國際 也許您會感興趣 推薦閱讀 挺醫護 宜蘭東門夜市推好康 04:102020/03/14 地方新聞 法人力捧 視訊會議系統夯 優群圓展 各擁題材 04:102020/03/15 產業特刊 醫檢師爆肝拚篩檢 卻無防疫補助 04:102020/03/15 生活新聞 婦人逼藥師下跪 北市警通令加強醫護安全 19:022020/03/15 社會 台南市出租套房火警 1男重傷送醫 23:512020/03/15 社會 漁市攤商 竹市府罩得到 04:102020/03/17 地方新聞 亞洲19國列三級警示！台灣虎航明起大減航班 旅客退票辦法看這裡 18:472020/03/17 生活 城隍廟送負壓隔離艙 竹市消防防疫能量倍增 20:072020/03/17 生活 才3月中 國際板贖回快5千億 去年同期增124倍 20:102020/03/17 財經 向防疫戰士致敬！民代媒合業者贈千瓶健康飲給新北聯醫 15:502020/03/18 生活 兩岸熱門新聞 78萬天價機票！倫敦直飛上海40張一天全賣光 - 兩岸 陸反制5美媒 耿爽：媒體有意見可向美國提出 - 兩岸 北京首都機場將進行航班分流 旅客檢測後才可轉飛 - 兩岸 香港消委會：半數護唇膏含致癌物 涉多款名牌 - 兩岸 鍾南山：疫情需要國家強力干預 聚餐喝咖啡都不行 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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