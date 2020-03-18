大陸近日有消息傳北京首都機場入境國際航班將分流至周邊機場，入境旅客必須檢測使否染新冠肺炎，確認健康才允許轉飛。

今有消息稱，該措施將從18日晚間開始落實執行，分流的機場包括天津、太原、石家莊、呼和浩特等。 天津濱海國際機場客服人員以及太原武宿機場工作人員在18日也相繼證實此事。

天津濱海國際機場表示暫未接收此類航班，且航班會提前通知旅客。太原武宿機場工作人員則稱，具體措施由防疫中心負責，人員已就位。

(中時 )