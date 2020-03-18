華南銀行公告，將發行109年度第1期無擔保無到期日非累積次順位金融債券新臺幣60億元整，這是在108年1月28日董事會通過公告的120億元額度內發行。

金融債券的名稱為華南商業銀行109年度第1期無擔保無到期日非累積次順位金融債券，債券發行總額為新臺幣60億元整，每張面額以新臺幣1,000萬元為單位，發行價格依債券面額十足發行。

金融債券的發行期間為民國109年3月25日發行，無到期日。發行利率為固定利率，債券票面年利率為1.30％。

募得價款之用途及運用計畫為獲取穩定中長期營運資金來源、改善銀行資本結構，承銷方式為委請財務顧問，代理還本付息機構為華南商業銀行營業部。

買回條件為本債券發行屆滿5年1個月後，若計算贖回後，華南銀行自有資本與風險性資產之比率符合主管機關所定之最低比率要求，經主管機關同意者，華南銀行得提前贖回，並於預定贖回日前30日公告，按面額加計應付利息，全數贖回。

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