針對大陸進一步限制5家美國媒體在中國大陸活動，大陸外交部發言人耿爽表示，中方採取的關措施完全是對美國無理打壓中國媒體駐美機構被迫進行的必要反制，起因和責任都不在中方。美國媒體若有意見，可以去向美國政府提出。

據《環球時報》報導，3月18日舉行的中國大陸外交部例行記者會上有記者提問稱，中方針對美方打壓大陸媒體駐美機構行為對美國媒體採取反制措施，這幾家美國媒體的選擇有什麼依據？中美互相採取的這種限制措施，對中美關係有何影響？

對此，外交部發言人耿爽表示，中方採取的有關措施完全是對美國無理打壓中國媒體駐美機構被迫進行的必要反制，造成當前的局面，起因和責任都不在中方。如果哪家美國媒體有意見，他們可以去向美國政府提出。

至於中美關係的影響，耿爽說，中美建交40多年來，兩國之間的人文交流合作蓬勃發展，雙方都從中獲益良多。事實上，中國媒體多年來為增進中國民眾對美國的客觀瞭解，發揮了重要積極的作用。我們敦促美方摘下意識形態有色眼鏡，摒棄冷戰、零和博弈思維，多做有利於中美互信和合作的事，中方不惹事，但也不怕事。我們敦促美方立即停止對中國媒體的打壓，否則損失更大的將是美方。

(中時電子報)