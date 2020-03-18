家裡偶爾會出現馬桶堵塞的情況，有網友就分享她凌晨解放後，馬桶竟然就堵住了！在無計可施的情況下，她上網找到通馬桶的小偏方依樣畫葫蘆，沒想到竟然發生了令她終身難忘的事。

網友在《Dcard》表示，日前凌晨兩點多的時候，她上完廁所馬桶竟然無預警堵住，於是她想起網路上有人教用膠帶通馬桶的偏方，結果黏好後按下沖水，她看到馬桶不但沒通反而水位越來越高，原PO又以為是「黏不夠緊」、「還有空隙」，於是她又用膠帶封了好幾次再按沖水，結果「馬桶裡的口水直接給我從旁邊爆開流出來...」讓她相當傻眼的說「是我做過最後悔的決定」，不過事情並還沒結束，她看著馬桶發呆了10幾秒，想說現在的她「只有一條路就是拿剪刀從中間捅開把膠帶撕掉」，結果

原PO拿著的小剪刀小心翼翼的弄出一個小洞，沒想到一捅開屎水直接往她臉部攻擊，雖然當下她閃身避開，「但還是有一滴屎水噴到嘴角」，但當時她急著把浴室洗乾淨，完全忘了「那滴屎水的存在」結果掃完後拿著的小剪刀小心翼翼的弄出一個小洞，沒想到一捅開屎水直接往她臉部攻擊，雖然當下她閃身避開，「但還是有一滴屎水噴到嘴角」，但當時她急著把浴室洗乾舔了一下嘴唇才驚覺「怎麼有股臭味...喔X！舔到屎水...」

原PO的經驗讓網友相當有感，紛紛留言「這篇有味道」、「整個閉氣看完文章」、「滿上來真的很恐怖欸 哈哈」。不過所幸原PO最後表示，她把膠帶撕開後，水就慢慢下去了，她也不解的問「那我前面搞的那些算什麼」

(中時電子報)