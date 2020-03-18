新冠肺炎疫情延燒，台東近日有位民眾至大陸返台符合居家檢疫對象，不過，該民眾於居家檢疫期間擅離住所，台東縣衛生局也已掌握外出之事證，將依相關規定裁罰10萬元，衛生局長黃明恩呼籲符居家檢疫的民眾，請落實相關隔離的規定，切勿以身試法。

台東縣衛生局表示，該民眾行為已違反傳染病防治法第58條第1項第4款規定，衛生局將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第2項規定，予以裁處新台幣10萬元整罰鍰，

黃明恩表示，截至目前台東衛生局已於疫情期間裁罰3件居家檢疫擅離住所的案件，請符合居家隔離及檢疫的民眾，切勿以身試法，請務必落實在家隔離14天，如有擅離住所之事實，決予以裁罰。

台東縣衛生局提醒民眾於居家隔離或檢疫期間，在家應全程配戴口罩、與同住者應保持一公尺距離減少接觸、勤洗手及早晚測量體溫，如有發燒(≧38℃)、出現呼吸道症狀或有其他就醫需求，可撥打防疫專線1922或本局防疫專線0975288155安排就醫禁止搭乘大眾交通工具。

(中時 )