永和盧禮勇居家檢疫偷跑到台北 遭罰50萬 19:082020/03/18 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 永和盧禮勇居家檢疫趴趴走遭罰50萬。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 從香港入境的新北永和「盧禮勇」，因為「喜愛自由」不願接收居家檢疫管理，竟失聯逃往北市，遭警方查獲。新北市衛生局表示，該案尋獲當日即送集中檢疫，因配合度差、趴趴走及關手機失聯等因素，依法裁罰50萬元，是新北市目前為止最高罰鍰。 據調查，該個案為國人， 3月9日自香港入境後，被列為居家檢疫關懷對象，不得外出14日，不料卻在3月14日起失聯，16日被公布姓名，當晚就被警方尋獲。 (中時 ) #盧禮勇 #居家檢疫 #裁罰50萬 #永和 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫螺絲鬆？北市男居家檢疫13天 竟未被列名單 15:222020/03/17 社會 4移工來源國列3級 勞動部祭這幾招防疫 16:312020/03/17 生活 警示升級 美國3州返台須居家檢疫14天 20:062020/03/17 生活 東南亞移工引進 須居家檢疫14天 04:102020/03/18 生活新聞 居家檢疫13天嘸人知 議員怒批 04:102020/03/18 地方新聞 直播》陳時中：擬對入境國人與外國人實施14天居家檢疫 09:132020/03/18 政治 居家檢疫、隔離「趴趴走」 桃園市訂出開罰原則 10:542020/03/18 生活 指揮中心：3／5～3／14日自歐入境 通報可獲居家檢疫補償 11:142020/03/18 生活 押解詐騙犯回國 中檢：交保2嫌及10餘官警回溯居家檢疫 13:442020/03/18 社會 視察國軍醫院 鄭文燦：目前居家檢疫政策算成功 13:482020/03/18 政治 生活熱門新聞 快評》 當雄獅也按下「暫停鍵」之後... - 生活 陳時中：歐洲防疫以驚人速度崩盤...難以想像 - 生活 南部國立大學爆疑似確診 網肉搜後腿軟了 - 生活 好市多衛生紙最好用？陽光一照...網友：不會再買了 - 生活 今確診數暴衝 陳時中點名最擔心這3例 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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