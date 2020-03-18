從香港入境的新北永和「盧禮勇」，因為「喜愛自由」不願接收居家檢疫管理，竟失聯逃往北市，遭警方查獲。新北市衛生局表示，該案尋獲當日即送集中檢疫，因配合度差、趴趴走及關手機失聯等因素，依法裁罰50萬元，是新北市目前為止最高罰鍰。

據調查，該個案為國人， 3月9日自香港入境後，被列為居家檢疫關懷對象，不得外出14日，不料卻在3月14日起失聯，16日被公布姓名，當晚就被警方尋獲。

(中時 )