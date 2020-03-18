彰化縣警察局長方仰寧實地到彰化警分局，與彰化地檢署檢署長徐錫祥視訊。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

新冠肺炎風暴越捲越大，彰化縣防疫期間，執法不鬆懈，還衝出全國第一炮，為了達到全面性防護，彰化縣警察局首創查獲嫌犯，若是在居家檢疫、隔離，或是有出國史，偵辦員警將採一案一地的原則，從派出所、警分局到地檢署，設置單機雙螢幕製作筆錄，過去派出所移送到警分局偵查隊就可能接觸20多人，再移送到法院也是，都將避免接觸，達到防疫無漏洞。

刑警大隊副大隊長林世明表示，未來捉拿到嫌犯，直接所在地進行隔離偵訊，彰化縣警察局8個分局均已完成偵詢處所的設置，除單機雙螢幕製作筆錄相關設施外，在犯嫌與員警間另架設阻隔板，以加強阻隔飛沫，連接地檢署的視訊設備也已設置完成。

林世明表示，派出所員警將嫌犯移送偵查隊，走偵查隊辦公室就可能接觸到20多人，再由警備隊兩人，移送法院，法警再接手押解又是兩人等等，過程中接觸的人太多，亟可能形成防疫的破口，這些都將一一防杜，把接觸面降到最小。

彰化縣警察局長方仰寧實地到彰化警分局，與彰化地檢署檢署長徐錫祥視訊，共同維護檢警執勤的安全，方仰寧並指示各分局應擇通風良好或室外適當場所設置偵詢處所外，並要求該局刑事警察大隊訂定標準作業程序，供員警於查獲該類特定對象時依作業程序辦理，以減少該局員警接觸可能染疫對象的機會，降低感染風險。

(中時 )