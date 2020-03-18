高雄市前鎮區2019年2月發生一起駭人聽聞的隨機砍人事件，家住屏東的孫姓男子因心情鬱卒騎車到高雄市，手持鐮刀隨機砍殺一名女子，被害人傷口深可見骨，差點喪命。沒想到才過幾分鐘，孫男再度砍傷另一名男子，幸有鄰居發現趕快報警，警方到場後制伏孫男。

根據判決，孫男在2019年2月17日下午約莫4點，因心情不佳，便帶著紅、綠柄2把鐮刀，從屏東騎車北上到高雄市，隨機砍殺一名李姓女子，導致女子背部、手臂、肩胛骨等處皆有刀傷且深可見骨，女子雖大量失血仍奮力抵抗，並忍痛向鄰居求救，孫男隨即騎車逃離現場。

但在砍傷李女不到5分鐘後，孫男見到另一名胡姓男子，再起殺心的連朝對方猛砍數刀，造成他背部及右肩深部裂傷，胡男見兇嫌打算逃走，立即大聲呼救，警方獲報後趕到現場將人逮捕。

高雄地院審理後認為，孫男隨機砍殺路人，犯後未有任何賠償，故判處他殺人未遂、傷害等罪，但孫男表示自己在事發當時除了米酒之外，另有服用醫院開的FM2藥物，精神狀況並不穩定，但在高雄地方法院勘驗各項事證後，未採信他的說詞，仍判9年6個月徒刑，全案可再上訴。

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(中時電子報)