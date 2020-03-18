普台高中繁星推薦大放異彩！錄取台大、清大、交大等頂尖學府學生與師長歡喜合影。第二排右六起洪誌陽副校長、林秋惠校長。

錄取台大電機系翁瑋杉(右二)、台大昆蟲系王淨喜(左一)、陽明醫學系黃雅信(右一)，與普台高中校長林秋惠(左二)，開心合影。

錄取台大電機系翁瑋杉(右三)、台大昆蟲系王淨喜(右五)、陽明醫學系黃雅信(右二)，與普台高中校長林秋惠(右四)、副校長洪誌陽(左一)、班導李佳佩老師(右一)歡喜合影。

普台高中繁星推薦亮眼！錄取台、清、交、成、政、陽明等學生與師長歡喜合影。第二排右三起副校長洪誌陽、右五校長林秋惠。

109年大學「繁星推薦」今日放榜，普台高中大放異彩，囊括台大、清大、交大、陽明、政大、成大等國立頂尖學府，達7成錄取率！上榜學生皆為普台國中小直升學生，再次展現普台12年一貫優質的辦學成果！

南投學測狀元、75滿級分的翁瑋杉同學如願錄取台大電機系，瑋杉表示：「得之於人者太多，出之於己者太少，希望未來能貢獻所長，回饋社會。」並分享讀書的秘訣：時間規劃與訂定讀書進度表、製作錯誤答案筆記及將題目做到精熟是關鍵。錄取台大昆蟲學系的王淨喜同學，因為普台國小豐富多元的生態環境開啟了他夢想的濫觴，也順利圓了台大夢。以仁心仁術醫生為志向的黃雅信同學順利通過陽明大學醫學系第一階段，未來期望貢獻所學，自利利他。

普台學子皆有多元學習能力，錄取清華大學電機工程學系的陳瑞祥同學，及動力機械工程學系的覃昭雅同學，皆是從國中小起就讀普台；昭雅的外語表現也相當優秀，通過日檢N3、德檢B1、法檢A1、雅思成績 8.0，更代表學校參加模擬聯合國。兩人皆非常感謝學校、班導及科任老師的陪伴與教導，才能有如此好的表現。

錄取交大電機系的林錦樑同學，希望為家中傳統製造業創造更高的附加價值，未來期望朝人工智慧領域發展。考取政治大學的傅琬華及黃昱瑛，分別進入哲學系與心理學系，琬華規劃雙主修哲學與中文，輔修外文，以細膩的文字感動每個人。昱瑛希望讓更多人認識心理相關領域的奧秘。

錄取成功大學化學工程學系的陳又綺與石瀅瑄同學，兩人也是從小學起就讀普台，求學過程中感情相當好，互相學習成長，且良性競爭，對於書法皆有高度熱誠，一起參加日文配音比賽、國語文競賽皆有亮麗表現，未來大學生活將再續同窗情誼，兩人十分期待。

普台高中校長林秋惠表示：「今年普台自然組考生學測成績的均標直逼全國頂標！為幫助學子都能錄取最佳校系，專業輔導團隊協同行政處室與班級導師的力量，積極為同學展開適性輔導，協助孩子均能擇其所愛。許多同學皆以第一志願錄取，祝福所有同學未來在各領域中發光發熱、一展長才!」

(中時電子報)