歐洲返台居家檢疫 台南市18日截至7點通報92人 19:182020/03/18 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為台南市長黃偉哲介紹市府提供居家隔離、檢疫民眾的物資防疫包。(曹婷婷攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情延燒，中央疫情指揮中心今天宣布，3月5日至14日間曾到歐洲或在杜拜、埃及、土耳其，即日全數回溯居家檢疫14天，呼籲民眾儘速通報展開居家檢疫，台南市政府民政局統計到晚間6點50分，台南市補開立居家檢疫通知書共92人，這些民眾在5日到14日分別前往歐洲、埃及、土耳其、杜拜。 (中時 ) #居家 #檢疫 #台南市 #歐洲 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情衝擊台歐瀕斷航 荷航、阿聯酋不飛了 07:022020/03/15 生活 疫情控制才能止跌 陸股 正試圖安全降落 04:102020/03/17 投資理財 央行周四開閘 估降存準率 01:062020/03/17 財經焦點 南市議會訪美 佛州打響名號 17:102020/03/17 政治 外勞引進居家檢疫14天 不強迫雇主付薪、外勞最高可領1萬4補償 18:422020/03/17 生活 港澳下重手 入境者一律隔離14天 04:092020/03/18 焦點新聞 編輯室報告－陸抗疫 穩就業重於保增長 04:102020/03/18 產業特刊 浪Live直播主 為疫情祈福 04:102020/03/18 投資理財 看診量減15％ 醫療部署更具彈性 04:102020/03/18 生活新聞 疫情壓垮經濟！末日博士：衰退程度將超越金融危機 16:462020/03/18 財經 社會熱門新聞 南部某男大生德國訪教授確診 吃飯同學也發燒 110名學生暫勿到校 - 社會 海南高檔酒店暗藏春色 賣淫集團進駐百名「女員工」編號定價賣 - 社會 妹子戀上「凱燕哥」2周獻身17次 驚覺是國產車喊分 - 社會 遊歐里長嗆：「沒規定不能出國」 網神打臉大快人心 - 社會 北市區監理所科長疑收賄 檢廉約談6人調查 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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