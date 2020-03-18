新冠肺炎疫情延燒，中央疫情指揮中心今天宣布，3月5日至14日間曾到歐洲或在杜拜、埃及、土耳其，即日全數回溯居家檢疫14天，呼籲民眾儘速通報展開居家檢疫，台南市政府民政局統計到晚間6點50分，台南市補開立居家檢疫通知書共92人，這些民眾在5日到14日分別前往歐洲、埃及、土耳其、杜拜。

(中時 )