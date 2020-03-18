新冠肺炎疫情持續蔓延，從2018年中美貿易戰開打，2019年加碼演出，再加上今年的新冠肺炎肆虐，大陸出現前所未見的封城、封省景象，世界產業供應鏈很可能斷鏈，進而重新解構調整幾乎勢不可免，全球經濟板塊可預見將出現大位移。

大陸世界工廠地位將遭遇空前挑戰，成為世界主要市場的期待將越來越難以實現，高度經濟成長已成過眼雲煙，中度經濟成長將成為新常態，加速探底的可能性亦不能排除；加上人口結構、城鄉差距與所得分配，以及就業市場持續惡化，大陸社會維穩需求與成本將逐漸升高，情勢發展值得密切關注。

反觀臺灣，上述事件的短期衝擊儘管難以完全避免，然而民主典範、忠誠夥伴與科技發展的國際認同，在後新冠肺炎時代世界供應鏈重構的新浪潮中，有機會迎回資金與人才重新匯集，再加國際知名企業重新落腳群聚，天時、地利與人和齊備，再造臺灣經濟奇蹟的序幕可能加速開啟。把握產業結構順利轉型升級的歷史機遇，臺灣經濟可望有至少30年的好風光。

我認為，1980年代後期的泡沫經濟，是過去三十多年臺灣經濟由盛而衰的重要關鍵。按1980年代後期臺灣股、匯與房市聯袂狂飆，特別是臺股指數在四年不到的時間，由低於千點一路飆漲至1990年2月12日盤中創下至今仍未突破的12,682點。假性繁榮的代價，就是工資與地租等生產成本持續升高，加上勞工抗爭與環保抗爭層出不窮，產業外移與產業空洞化的序幕自此拉開。資金、技術、人才的持續外流，挫傷了臺灣的經濟續航力，卻幫助大陸走出六四天安門的陰霾，成為大陸借力順勢崛起的重要因素之一。

我認為，2019年堪稱是海峽兩岸命運的轉捩點。在此之前，大陸經濟疲態漸露；就在這一年，中美貿易戰升級加溫，加上香港反送中抗爭事件進退失據，大陸政治思想、價值觀與文化力，在支撐大陸經濟永續發展上的侷限性顯露無遺。

當舉世的大陸夢，被大陸的強國夢敲醒，大陸產業外移歷史大戲注定隆重登場。2020年才開始，新冠肺炎疫情不可思議的失控蔓延，對全球經濟造成前所未見的嚴重斷鏈威脅，大陸經濟難以意料的脆弱性已漸成普世認知。在這種情況下，大陸政府要如何在可忍受的時間內重建世界對大陸經濟的信心，恐怕會是個很大的考驗。

相對地，臺灣在2019這一年贏得了世界的認證，我們不僅是自由經濟的堡壘、民主的典範，也是值得長期合作的政治經濟忠誠夥伴。這種奠基在臺灣文化力的信任溢酬，不僅會吸引臺商資金、人才與技術的持續回流，更會吸引國際知名企業積極投資臺灣。更重要的是這一波的投資臺灣浪潮，普遍具有高階、高值生產的共同性格，國人夢寐以求的產業結構轉型升級可望因而順利達成。

今年1月11日的臺灣總統大選，總統蔡英文獲得817萬張選票支持繼續連任，國際社會立即給予極高的評價與推崇，證明讓臺灣有尊嚴地贏得國際社會的認同這一條發展路線，無論國內或國外均得到空前的肯定與期待。

我認為，這次選舉向世界傳達一個鮮明的訊息，那就是擺在臺灣前面的未來發展路徑雖然仍有險阻，但是臺灣的文化力與社會價值體系，足以讓臺灣克服各種困難而不斷的超越。

正因如此，我多次提醒同仁，經濟的實質基底已經顯著改變，從中央到地方，許許多多的人都在為積極建設臺灣而努力，所以不要用過去那副建立在產業外移架構下的眼鏡看臺灣，過去30年臺灣產業只出不進，現在不僅海外臺商回流，美、日、歐、澳自由世界的資金、人才與技術也會持續流入臺灣，臺灣具備風華再現的各種條件。

綜合上述觀察，我預估，三年內將看到臺灣民眾的薪資往上拉，進而會帶動消費，出口也會隨這產業回流而呈現新一波的大爆發。

我早在2010年馬政府極力鼓吹洽簽「兩岸經濟合作架構協議」(ECFA)時，就提醒國人經濟過度依賴大陸的潛在風險，上任後更再三提醒要求注意大陸曝險問題，再加上立法院許多委員持續關心，過去3～4年間我國銀行業在大陸的曝險已大幅度地降低。

此外，當新冠肺炎疫情爆發，所有在大陸設有分行或子行的我國銀行，早早就已擬定緊急應變計畫，防疫口罩、酒精與額溫槍普遍都不是問題，人員安置或輪班，乃至身心平衡的輔導措施都有妥善的規劃。

儘管如此，我仍然祈禱這場新冠肺炎疫情能早日緩解平息。

（口述／臺灣企銀董事長黃博怡 整理／孫彬訓）

(工商 )