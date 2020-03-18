理專監守自盜案層出不窮，信託公會開班強化信託業內稽內控防線。信託公會不只點出銀行總是慢半拍發現的五大缺失，也歸納出三種易被理專挪用資金的高風險VIP客戶，包括：年紀大的客戶（60歲以上）、不喜歡看對帳單的客戶、常在國外的客戶。

信託公會理事長雷仲達表示，信託公會十分重視信託業務內控制度，為使會員瞭解查核缺失協助會員配合實務深入瞭解各項控管重點，每年都會舉辦研習請主管機關就查核信託業務辦理之缺失或裁罰案件型態，提醒信託業加強注意防範並切實遵守相關規定。本次說明會邀請檢查局李宗霖專門委員擔任講師，除規範的介紹外，也會分享查核發現的缺失型態及案例，以做為會員建置有效之內部制度參考。

信託公會秘書長呂蕙容表示，避免不肖理專監守自盜有四種保護自己的方法：一、關心自己的帳戶，檢視對帳單是否正確；二、銀行行員來照會時要確實回答，不要被理專洗腦。三、不要將存摺、印鑑交給行員保管或將網銀密碼告知行員。四、不要跟行員有私人借貸。

呂蕙容指出，信託公會也找出銀行未能及早發現行員違法行為的五大缺失，也等於是銀行應積極改進的目標，包括：第一，確實執行行員代客戶臨櫃辦理交易的控管機制，不讓理專有機會代客全程辦理臨櫃交易；第二，落實理專行員輪調與休假制度，加強查核理專與客戶往來情形之防弊措施。

第三，督導行員遵循員工行為準則規範，不得與客戶間有私人借貸或金錢往來關係。第四，建立行員關聯戶的相關監控。減少行員將不法資金轉往其家人帳戶，儘早發現異常。

第五，就已查得缺失建立通案性覆核追蹤機制，減少再發生案件之機會。

(工商 )