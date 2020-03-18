高雄銀行協助家庭經濟收入受肺炎影響學生 可申請就學貸款本金緩繳 19:232020/03/18 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄銀行指出，為協助家庭經濟收入受嚴重特殊傳染性肺炎影響的學生，得向高雄銀行申請就學貸款本金緩繳。 高雄銀行指出，依據教育部所頒「高級中等以上學校學生就學貸款辦法」第10條及第11條規定，如學生屆期還款時，因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，致還款困難，可申請緩繳本金，1次1年（次），最多3年（次），緩繳期間的利息由政府負擔，申請緩繳本金3年（次），如仍有緩繳需求，可續向高雄銀行專案申請緩繳期限延長，無須擔心還款問題。 (工商 ) #緩繳 #高雄銀行 #申請 #學生 #就學貸款 也許您會感興趣 推薦閱讀 協助企業 昆山階段性減免社保費 04:092020/03/14 全球財經 音樂賽破萬人到場 新北嚴陣疫待 04:102020/03/16 地方新聞 疫情擴大 財長：受影響民眾緩繳稅由1個月延至1年 10:322020/03/16 財經 【疫情下生活】開學擔心學生要隔離 現在煩惱學生不敢上課 19:472020/03/16 生活 藥華藥PV美國送件 拚年底取證 04:102020/03/17 證券．權證 高雄銀蓋新總行 打造未來地標 04:102020/03/17 產業特刊 中市府推優利申貸 緩繳稅 專線協調 04:102020/03/17 地方新聞 首創資金協調窗口 已接200通熱線 04:102020/03/18 地方新聞 狼師累犯僅申誡 教育局打回票 04:102020/03/18 地方新聞 高銀助染疫家庭 學貸最長可緩繳3年 10:012020/03/18 財經 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 台積電殺超慘能接？驚！他曝半導體警訊 - 財經 確診案例破百 民眾搶物資 量販：人潮多3、4成 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 最亮眼政績崩壞！ 川普上任以來美股漲幅幾乎全吐回 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。