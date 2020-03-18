高雄銀行指出，為協助家庭經濟收入受嚴重特殊傳染性肺炎影響的學生，得向高雄銀行申請就學貸款本金緩繳。

高雄銀行指出，依據教育部所頒「高級中等以上學校學生就學貸款辦法」第10條及第11條規定，如學生屆期還款時，因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，致還款困難，可申請緩繳本金，1次1年（次），最多3年（次），緩繳期間的利息由政府負擔，申請緩繳本金3年（次），如仍有緩繳需求，可續向高雄銀行專案申請緩繳期限延長，無須擔心還款問題。

(工商 )