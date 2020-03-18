財政部台北國稅局表示，境外電商開立雲端發票輔導期自2019年底屆滿，但仍有37家境外電商未開發票，國稅局將寄出處分書，首次將裁罰3千元～3萬元，官員強調，未開發票屬於行為罰，若境外電商未改正，我國將依次處罰。

截至2019年底，我國有113家境外電商登記稅籍且為營業中，其中包括Apple、Uber、Uber Eats、Google、Amazon、Facebook、Airbnb、Agoda、Expedia等76家境外電商已開立雲端發票。以2019年11-12月期發票而言，這76家總銷售額為200.27億元，約占境外電商總銷售額97.91％。

官員認為，從發票金額來看，我國發票系統已涵蓋大多數的境外電商在內，僅剩少部分的境外電商，國稅局在這幾個月以電子郵件、國際航空信件，甚至透過外交部在當地的辦事處寄送雲端發票相關罰則中英文版。

雖然部分境外電商在收到信件後跟進、申請發票字軌號碼，逐步開立發票，不過仍有37家「已讀不回」，因此國稅局將祭出棍子，將依營業稅法規定處罰，針對未開發票部分裁處3千元～3萬元罰鍰，而漏開發票的銷售額則另行處罰，可處5倍稅額以下罰鍰、單次最高可處罰100萬元，若連續三次則比照一般我國企業、祭出紅牌「勒令停業」。

不過，境外電商的營業型態都是在網站上，如果要執行「勒令停業」，必須封鎖網域、關閉網站才能達到停業效果。

但日前國家通訊傳播委員會﹙NCC﹚、法務部、經濟部、財政部等部會召開會議，在現有法規中，只有違反智慧財產權或是NCC電信法「違反社會善良風俗」如販賣人口、色情網站等才能下架網站。

法務部也定調，境外電商欠稅並不符合法律上比例原則，裁定欠稅未達封網標準。因此，短期內境外電商仍不會有「勒令停業」風險。

(工商 )