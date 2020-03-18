資誠（PwC）會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏18日指出，台企領袖對於今年景氣相對有抗壓性，有31％台企看好2020年全球經濟，較去年多出4個百分點，但如今受新冠肺炎衝擊，不確定性持續升高。

資誠18日發布《2020資誠台企領袖調查報告》，周建宏強調，該調查為疫情爆發前所做，當時台企普遍較樂觀，如20％的台企領袖對未來一年營收成長極具信心；若把時間拉長到三年，更有25％的企業領袖對營收成長有高度把握。但周建宏認為，整體而言，不論是疫情前後，台企的大方向仍與調查一致。

調查顯示，有高達38％的台企領袖受訪者表示對「貿易衝突」感到極度擔憂。周建宏指出，這也是「貿易衝突」連續第二年蟬聯台企領袖眼中的第一大威脅，其後依序為「匯率動盪」（26％）、「政策不確定性」（25％）、「地緣政治的不確定性」（23％）以及「經濟成長的不確定」（23％）。

面對外在充滿變數的環境，台企領袖多從企業內部尋求成長動能。周建宏引用資誠調查表示，有高達82％的台企領袖將藉由「營運效率提升」促進成長，其比例較2018年的56％、2019年的69％持續提升。

周建宏指出，資誠在Global調查顯示，有77％全球CEO透過提升營運效率促進成長，與台灣比例相差不遠。

而全球CEO仰賴併購、與新創合作比例逐步降低，這點在台灣也是如出一轍，我國企業領袖採取「新的併購」（19％）和「與創業家和新創企業合作」（9％）的比例連三年降低。

此外，在中美貿易戰趨勢下，各國產業鏈逐步從中國大陸轉移至東南亞或其他國家。周建宏表示，雖然調查顯示仍有68％台企將「中國大陸」視為影響整體成長最重要的國家，但重要性已較前兩年（七成以上）下滑。而「越南」對台企重要性持續上升，從2018年的9％一路爬升至今年的23％。

面對新冠肺炎，周建宏建議，台企應做好危機管理及供應鏈調整等策略，同時把握產業翻轉契機。

(工商 )