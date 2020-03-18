由林哲熹、嚴正嵐、孟耿如等人主演的國產鬼片《女鬼橋》，在新冠肺炎疫情間殺出血路，票房截至17日突破5300萬大關，有了票房加持，續集現正在如火如荼的啟動，《女鬼橋》設定打開台灣校園恐怖事件的宇宙，這回拍完東海大學女鬼橋，據悉，下回即將前進全台「最高」學府文化大學。

續集劇情將從《女鬼橋》片尾彩蛋開始接續，新劇本準備動工，除林哲熹、孟耿如仍是演員班底，還會有新血加入，劇組工作人員則大致沿用七成，而第二集片名為了延續《女鬼橋》系列形象，可能會留下「鬼」字在中間，例如《猛鬼梯》、《X鬼X》。

文化大學創校逾半世紀，坐落在陽明山上，雲霧繚繞神秘感頗足，加上校內本身就有不少靈異傳說，像是直達地獄的恐怖電梯、聚陰的倒八卦教學大樓，知名度更甚東海大學女鬼橋，不過據了解，續集也會像《女鬼橋》一樣，選擇在各校園取景，而非單一在故事原型的學校拍攝。

《女鬼橋》票房5300萬，已超越去年暑假票房冠軍《粽邪》的4927萬，電影還在院線上映，《女鬼橋》導演奚岳隆表示：「疫情還是影響戲院數量，希望能慢慢能划過6000萬就很棒了。」

(中時 )