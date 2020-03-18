曹佑寧、陳妤主演的國片《可不可以，你也剛好喜歡我》，雖然因新冠肺炎疫情影響而延檔，18日依舊舉辦宣傳記者會，在片中飾演青梅竹馬的兩人，被問到戲外有無火花，陳妤大笑說：「我們年齡太近，而且我們兩人都有家室嘛。」
拍片時為了培養感情，陳妤建議透過擁抱的方式來加速進入角色狀況，所以在拍攝期間，兩人一早開工碰面就會立刻擁抱對方，「片中我們是青梅竹馬，那時候拍得很親密，所以要適應肢體接觸。」她也表示多少會有點心動，「畢竟他（曹佑寧）還是一個帥哥。」而曹也說，隨著拍攝日子一天一天過，發現兩人擁抱的緊密度越來越高，自己也會買咖啡給對方拉近彼此距離。
因曹佑寧即將在24號入伍，陳妤在記者會現場送上存入5000塊零錢的豬公撲滿，讓他方便在服役期間能夠投營區裡的飲料販賣機，因為曹以前是棒球隊隊員，對團體生活不陌生，甚至對4個月的軍旅生活有點興奮，至於「剃頭儀式」，他以前在球隊都是隊員們互剃平頭，這次當兵他也打算自己動手剃。
電影講述青梅竹馬和戀人之間的曖昧距離，陳妤分享自己跟初戀就是曖昧了8個月才交往，在一起2年，而曹佑寧則是無法曖昧的類型，不搞曖昧直接追，霸氣說自己追女孩的時間「一個禮拜就ok」。電影上映時間鎖定官方網站。
(中時 )
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