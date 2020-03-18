新冠肺炎在歐洲肆虐，法國確診案例也攀升到6600多例，法國總統馬克宏宣布自17日中午12點開始，全國封城15天並關閉邊境。一位在巴黎留學的劉小姐18日受訪表示，軍隊已進入巴黎市區，除了出示證明出門買菜及看醫生外，所有人都只能待在家中，公共場合聚會也全面被禁止。

據《自由時報》報導，劉小姐指出原本法國人對防疫毫無感覺，連出門都不配戴口罩，直到近日每天都有千人確診案例，才有所警覺。馬克宏18日發表二次公開談話，6次提及「我們在戰爭狀態」，並把法國人訓斥一頓後，宣布相關封鎖邊境防疫對策。

劉小姐表示，法國15日剛舉行過全國性市長選舉，現在宣布第2次市政選舉延期，確切時間尚未決定。目前申根區封17日中午起鎖邊境30天，只有法國人能返回法國，在戴高樂國際機場及較多廉價航空的巴黎奧利機場全部關閉，且法航及荷航停飛2個月，還留在法國的台籍留學生也無法回去。

有法國朋友向劉小姐提到，軍隊已出現在巴黎市區街頭，政府將於阿爾薩斯部署陸軍野戰醫院。另外，法國許多醫護人員開始抗議，若疫情持續惡化下去，醫療人員恐會罷工，到時情況可能會更加嚴重。

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(中時電子報)