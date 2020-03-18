嘉義市李姓女學生17日剛從倫敦返台，她說，現在英國的白人看到亞洲人就歧視性地罵「New coronary pneumonia（新冠肺炎）」，台灣學生擔心英國也可能鎖國，瘋搶機票，經濟艙機票從1.3萬炒到6位數的天價，但更擔心有機票卻飛不了，因為各國都鎖國，不能轉機。

嘉義市立委王美惠連日來接到家長反映，很憂心在歐美國家留學兒女的處境，遭到歧視，還缺乏防疫物資，現在連飛回國防疫也很難。

嘉義市立委王美惠（左二）日前代表受贈防疫物資轉送需要的單位。（廖素慧攝）

李女在英國念大學，她說，白人不戴口罩，防疫物資很難買到，且是天價，一個口罩80元，連鎖藥妝店不賣，只能到地方小藥局買，即使有口罩也不敢戴，一戴就會被投以異樣眼光，甚至不少白人歧視亞洲人，爆口說「New coronary pneumonia（新冠肺炎）」，亞洲人「連保護自己的權利都沒有」，很驚慌，又擔心英國也鎖國，很多人想回台灣。

李女說，她念的大學至少有數百名台灣學生，她因家人擔心歐洲疫情擴散，上周買到1萬多元的經濟艙機票，17日回台，華航有直飛班機，但已很難搶到機票，且機票可能被黃牛炒到6位數天價，能轉機的歐盟及各國陸續鎖國，越來越難回台灣了。

李母說，英國「佛系防疫」，她擔心台灣留學生的處境，政府對武漢台胞都用專機載回，對歐美留學生也要同樣因應才是。

(中時 )