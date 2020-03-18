台中市7期市政路匯聚金融、百貨、飯店等繁榮商機，這座《天佑台灣》的戶外藝術，傳達目前台灣全民的心情。（盧金足攝）

豐邑商辦位在台中市七期黃金地段，吸引國內外客戶租賃。（豐邑機構提供／盧金足台中傳真）

台中名列全台第2大城市、加上台商回流效應，帶動土地交易持續升溫，又以7期新市政中心為熱點，其中最夯的市政路，路寬達60公尺的市政路，目前全長約兩公里，大型商辦、豪宅雲集。

台中市土增稅收去年年增21.7％，居六都之冠，近日新市政特區內達新工業土地招標，以每坪322.96萬標出，不受疫情影響，北部與在地建商大手筆購地，顯示對7期新市政中心精華區地段的信心。

中部為台商大本營，很多台商因疫情滯台，反而帶動一波商辦與豪宅的買氣，台中市近年的新辦公大樓集中在7期特區內，銷售率高，單價如聯聚中雍大廈更來到每坪70萬。

台中市產業版圖遍及全球貿易，面臨辦公需求要與國際接軌，再加上2代接班局勢，帶動對於好商辦的市場需求，住宅市場也受惠。

7期地處政經中心、市政路已吸引許多銀行進駐，品牌建商聯聚、龍寶、寶璽紛在市政路推案，高度綠化與戶外裝置藝術，「聯聚方庭」戶外一座雙手高舉的農民雕像，象徵「天佑台灣」，還曾紅到國外去，美化台中天際線，也有如一座街頭美術館。

豐邑機構看好台中商用不動產市場，今年第4季將推出旗下第3棟商辦大樓，在市政路、河南路口黃金地段，由國際建築團隊打造50層商辦大樓，商辦市場台商將成為大買家。

(中時 )