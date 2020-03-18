新冠肺炎疫情在全球升溫，台灣大學今(18)日公布防疫舉措再升級，整個校園管制將更為嚴謹，並在校園主要入口設立告示牌，強調防疫期間，謝絕訪客，洽公請事先安排，如果沒有事先申請，非本校師生同仁或相關工作人員，請勿進入。

台大表示，在各館舍門禁方面，進出管制將升級為智慧化數位管制追蹤系統。此系統由台大計算機中心開發，結合電機系研發的智慧防疫裝置「防疫一號」概念，不但減少接觸傳染的機會，降低人力需求和成本，更可追蹤管制。

台大也提到，透過校內證件或校友證，系統可即時註記發燒個案，將測量結果即時分享其他管制點，針對特定名單校內足跡追蹤。這項門禁系統3／18於校區內教學館開始實施，3月23日開始開始擴及全校館舍。

至於活動方面，台大則表示，3月23日開始，暫停百人以上之活動或集會，100人以下之活動，亦應嚴格遵守防疫相關措施。校總區總圖書館已於2月24日暫停對外開放，體育館也已於3月17日暫時關閉(上課的學生、受訓代表隊和實名制登記的洽公訪客除外)。日後將視疫情發展，再行公告開放日期。費用方面，將以退費或展延使用期限方式處理。

台大也強調，校方積極落實修課學生人數百人以上大型課程數位化方案，當中不含實驗、實習與實作課程，並自4月6日起採遠距教學；修課學生人數達60人以上課程，自4月27日起採遠距教學。另外，教務處數位學習中心已開設「數位TA訓練課程」，請所有100人以上課程之助教，於3月20日前完成此課程之學習 (60人以上課程於4月10日前完成)。修課學生可依開課單位或授課教師通知，確認開始遠距教學之確切日期。後續將視疫情發展，若有需要，不排除所有講授課程均進行遠距教學。

台大指出，將依疫情指揮中心佈達的訊息執行，自3月19日起校內教職員生入境，一律居家檢疫14天。早先自1月起，本校即針對疾管署建議二級以上地區交換訪問的學生，主動詢問是否有意提早返台，前後已有51位學生提早返台。目前仍有365名學生在海外，其中317人在旅遊疫情建議二級以上地區。日前本校再次發信提醒，但尊重學生的決定。若學生決定提前返校，將依中央疫情指揮中心之訊息和規定處理，並協助學生註冊、住宿及學籍等需要特殊處理之相關事宜。

(旺報 )