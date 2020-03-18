中國時報聲明 19:292020/03/18 中時 中國時報聲明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 時報大樓。(中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國時報記者17日針對中央疫情防治提出詢問，結果卻遭部分網民人身攻擊，為捍衛新聞自由，以及記者尊嚴，中國時報聲明如下： 對於疫情日益嚴竣，全民皆有權利知悉政府因應措施，媒體更有責任報導實情與提出質疑，不料網民極盡肉搜、詆譭中國時報及記者，顯已超出可受公評範圍，敬告網友回歸新聞事件討論，否則本報及記者將保留追訴權。 (中時 ) #中國時報 #記者 #聲明 #網民 #敬告 #追訴權 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢市民：汽車長草了 網民百感交集：春天到了？ 19:232020/03/14 兩岸 台美攜手抗疫 合作研發疫苗 04:102020/03/16 生活新聞 埃及新增40例新冠肺炎病例 累計166例 16:122020/03/17 國際 G7領袖發共同聲明：將聯手對抗疫情 16:422020/03/17 財經 G7視訊峰會 聯手救經濟 04:102020/03/18 財經要聞 視訊開理事會 央行準備好了 04:102020/03/18 財經要聞 報復！陸驅逐美國3大報記者 02:452020/03/18 兩岸 提升防疫合作 台美簽署防疫夥伴關係聯合聲明 13:282020/03/18 政治 斗六清泉灣泳池經營爭議 股東臉書互嗆 15:452020/03/18 社會 台美共同防疫 蔡英文：將提供美國每周10萬個口罩 17:232020/03/18 政治 政治熱門新聞 罷韓拚了？陳致中再嗆韓國瑜 網一句話怒轟！ - 政治 居家檢疫新規定 嘉義市7女5男主動通報 - 政治 韓被罷免後誰能掌帥印？知情人士：派他韓粉會大讚！ - 政治 豪賭？「村長」驚爆：桃園兩高官赴歐洲 回台未隔離... - 政治 為何對歐美防疫鬆？網6字揭蔡政府要命心態！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。