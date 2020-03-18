中國時報記者17日針對中央疫情防治提出詢問，結果卻遭部分網民人身攻擊，為捍衛新聞自由，以及記者尊嚴，中國時報聲明如下：

對於疫情日益嚴竣，全民皆有權利知悉政府因應措施，媒體更有責任報導實情與提出質疑，不料網民極盡肉搜、詆譭中國時報及記者，顯已超出可受公評範圍，敬告網友回歸新聞事件討論，否則本報及記者將保留追訴權。

(中時 )