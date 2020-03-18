美國聯準會(Fed)3月兩度無預警降息，利率區間來到0～0.25％，造成各類信用債券利差擴大。其中，新興市場公債、投資等級債利差從2月上旬的300個基本點，擴大到目前的480個基本點。投信法人指出，隨著美債逼近於零，加上利差擴大的誘因，未來將促使資金流入具利差優勢的新興市場債。

在美國總統川普極限施壓下，美國聯準會(Fed)本月破紀錄，兩度在非例行會議中，宣布調降基準利差，累計降息已達6碼，讓利率目標區間下滑到0～0.25％，往零利率方向逼近。

總代理歐義銳榮新興市場債券基金的第一金投信指出，利率「迫降」，已造成債券交易報價失調，各類債券價格波動劇烈，資金更明顯流出新興市場債。不過，在市場非理性拋售後，新興市場主權債、投資等級債利差都大幅擴大。

以彭博巴克萊新興市場債券指數為例，利差從2月上旬的300個基本點，目前擴大到近480個基本點。過去10年，只有兩次達現在水準，一次是在2011～2012年的歐債危機、一是2016年的英國脫歐，之後利差都在後3個月或後6個月，呈現大幅收斂。

觀察當前全球金融市場條件指數，已超越1990、1998、2002、2011與2016年，達-4.3新低，緊張情勢僅次於2008年的-9，為史上第二高，壓力迫使投資人恐慌性賣壓，債券價格遭到嚴重扭曲，程度直逼金融海嘯。

第一金投信指出，利率短線急彈，突破去年下半年以來的下行趨勢，在市場情緒平復以前，債券利率還有擴大的壓力。不過，隨著美國聯準會(Fed)下調基準利率、加速擴張資產負債表，10年期美債殖利率今年預估區間下調到0.32～0.92％，中期震盪向下看法不變，讓具有利差優勢的新興市場債券，投資價值顯現。

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