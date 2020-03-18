新冠肺炎全球疫情持續擴大，各國紛紛祭出鉅額紓困經費降低疫情對經濟的衝擊，朝野立委18日在立法院財委會質疑即使加碼至1,000億元，仍不夠，更何況指揮中心已宣布所有入境者一律居家檢疫14天，勢必影響經濟活動；在立委再三追問下，行政院主計長朱澤民鬆口，將來有必要再規劃。

由於美國總統川普警告疫情可能持續到8月甚至更久，並導致美國陷入經濟衰退，立委邱志偉甚至預測行政院會提出第二次紓困條例，對此，朱澤民指出，持開放態度大家可以討論，但8月是否再提紓困條例則要看衝擊程度。

朱澤民表示，除了600億元特別預算，還加碼觀光發展基金、就業安定基金、非營業基金等400億元，總共1,000億元，未來也會加速執行公共建設及前瞻預算。

立委吳秉叡認為，政府對疫情編列1,000億元經費是不夠的，雖然主計總處報告指出電商及網購平台熱絡，但實體店面、餐飲業、交通業都受到重大衝擊，這幾天境外移入案例暴增，「我不像你那麼樂觀」。

賴士葆指出，美國總統川普認為疫情至少會到今年8月，英國則說可能到明年春天，現在看起來幾乎全世界都是疫區，加上衛福部長陳時中宣布，非本國籍限制入境，所有入境者居家檢疫14天，「絕對影響經濟活動」。

賴士葆接著說，儘管政府先後投入600億元、400億元，合計千億元紓困並振興經濟，但美國提了近26兆元的紓困案，足足是台灣的260倍，相較之下，台灣根本就像「牛車輪」。

朱澤民先以「牛車輪慢慢走也會到」回應，而後說明，台灣疫情控制得好，所以防疫的經費沒有那麼多，不過防疫經費裡面，有45億元可以動用，也能夠以「移緩濟急」原則來執行。

立委曾銘宗指出，即便不比美國、歐盟，參考鄰近國家的紓困作法，香港4,600億元、新加坡1,350億元、韓國2,958億元，相較之下，台灣只有600億元的規模，差距甚大。

朱澤民回應，除了600億元，後來又追加400億元，而且新加坡、香港需要編列較大金額的紓困預算，是因為他們對外開放程度大，台灣情況不完全相同。

曾銘宗詢問，未來萬一經費不足，政府要怎麼處理；朱澤民表示，除了移緩濟急，「將來有必要會再來規劃」，至於規劃額度則視各部會盤整結果而定。

(工商 )