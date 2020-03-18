政院明通過危老條例 時程容獎10％變5％逐年遞減落日 19:502020/03/18 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政院明可望通過危老條例時程容獎逐年落日(Kolas臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院明天將通過由內政部擬具「都市危險及老舊建築物加速重建條例」修正草案，主要為將今年5月到期的10％時程容積獎勵修正為屆期後降為5％，並逐年遞減落日，以免引響民眾申請意願。 行政院發言人Kolas Yotaka表示，危老條例草案中也新增規模容積獎勵項目，也取消合併鄰地的重建面積的限制，以免重建效益受限，間接造成畸零地、地籍零碎、小面積設計不易及都市景觀不佳的問題，希望都市土地可以整體規劃利用等。 由於草案明將在院會討論才能定案，政院表示，相關內容仍以明天院會通過的為準。 (中時 ) #條例 #草案 #重建 #都市 #行政院 #危老條例 #Kolas Yotaka 也許您會感興趣 推薦閱讀 行政院澄清：未拍板網路預購不抽籤 17:102020/03/16 政治 以「聚」的概念 竹南國中重建校舍 19:192020/03/16 生活 政院宣告自治條例無效沒政治考量？國民黨轟睜眼說瞎話 19:052020/03/16 政治 對人不對事的鴨霸宣告 04:102020/03/17 時論廣場 盧秀燕怒轟中央：強暴民意機關 當空汙製造廠商的門神 10:202020/03/17 政治 盧秀燕轟中央：當空汙製造廠商的門神 10:462020/03/17 政治 反對政院版國土計畫法修正草案 時代力量主張明訂期限 10:522020/03/17 政治 監院請行政院教育部 檢討樂齡教育政策 11:192020/03/17 政治 三重84年老屋重建 最快2年後完工 18:482020/03/17 生活 發布緊急命令 邱顯智有這意見 16:542020/03/18 政治 政治熱門新聞 罷韓拚了？陳致中再嗆韓國瑜 網一句話怒轟！ - 政治 居家檢疫新規定 嘉義市7女5男主動通報 - 政治 韓被罷免後誰能掌帥印？知情人士：派他韓粉會大讚！ - 政治 豪賭？「村長」驚爆：桃園兩高官赴歐洲 回台未隔離... - 政治 為何對歐美防疫鬆？網6字揭蔡政府要命心態！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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