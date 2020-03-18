行政院明天將通過由內政部擬具「都市危險及老舊建築物加速重建條例」修正草案，主要為將今年5月到期的10％時程容積獎勵修正為屆期後降為5％，並逐年遞減落日，以免引響民眾申請意願。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，危老條例草案中也新增規模容積獎勵項目，也取消合併鄰地的重建面積的限制，以免重建效益受限，間接造成畸零地、地籍零碎、小面積設計不易及都市景觀不佳的問題，希望都市土地可以整體規劃利用等。

由於草案明將在院會討論才能定案，政院表示，相關內容仍以明天院會通過的為準。

(中時 )