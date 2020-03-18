隨著新冠肺炎快速蔓延，已有多家交易所宣布關閉交易大廳，而身為全球資本市場的指標與美國象徵的紐約證交所(NYSE)，一方面仍力拚維持交易大廳運作，同時備妥改為全電子交易的應變計畫。

從3月初以來，新冠肺炎疫情快速在全球擴散，金融產業備受衝擊，包括芝加哥商交所在內等多個交易所基於預防考量，宣布無限期關閉交易大廳，改為電子交易，芝加哥期交所與倫敦金屬交易所則決定暫時關閉交易大廳。

紐約州是美國疫情重災區，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）週二警告，疫情在未來45天可能進入高峰，該州約53,000個醫院病床將無法應付，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)則表示，為了減緩疫情的擴散，紐約市可能採取更嚴格的防疫管制措施。

疫情情勢嚴峻大舉增加紐約證交所關閉交易大廳的壓力，部分對手也跳出來紛紛指責紐約證交所的作法，期貨交易巨頭芝加哥商交所執行長杜菲(Terrence Duffy)表示，「我覺得有點不可思議，紐約證交所交易大廳到現在還正常營運。」

他還指出，「我以為規定不是說不准50個人在同一個辦公地點上班，而且大多數券商的交易都是經由電子下單，所以有沒有交易員在大廳坐鎮其實對營運沒有太大的影響。」

紐約證交所集團總裁坎甯安（Stacey Cunningham）則陷入抉擇的兩難，內部高層有人提議關閉交易大廳，甚至還出現全面停止交易的聲音，但坎甯安已否決後者的可能性，「關閉交易大廳是可能的選項，因為我們還是可以正常開市進行交易。」

不過，紐約證交所確實已針對關閉交易大廳進行準備，媒體報導指出，紐約證交所過去幾周都在測試全電子交易的應變計畫。上一次紐約證交所關閉交易大廳是在2012年，當年因珊迪颶風強襲造成水災，整個交易所一度停擺。

(工商 )