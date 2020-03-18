受新冠肺炎疫情在全球持續延燒，企業與銀行正爭相囤積美元以支付債務與維持營運，這也推升美元兌一籃子貨幣的美元指數在周三（18日）走高到99.61，距離100大關只有呎尺之距。

營收銳減、債市緊縮與擔憂肺炎可能對經濟造成重創，促使企業將信用額度極大化，以維持手中盡量持有大量現金。即使聯準會與日本、英國、歐洲、加拿大等各國央行已經聯手，透過降息或擴大寬鬆，希望紓解這波美元荒，但至今情況並未出現好轉。

分析師表示，雖然聯準會藉由兩次閃電降息，一口氣將短期利率降至近零水準，但卻無礙美元持續走高。通常如此大規模的降息幅度應該會使美元轉趨疲弱。

摩根大通外匯策略部門負責人麥葉希（Paul Meggyesi）指出，這次的經濟衰退是最令人始料未及，並導致許多人開始爭相囤積美元。他強調該危機正同步影響每個產業與每個國家。

德意志銀行外匯負責人薩拉維諾（George Saravelos）則表示，由於擔心企業可能出現債務違約或是想要增加借貸，迫使銀行也跟進囤積美元行列。在美元融資壓力日增，他警告解決美元短缺問題可能比決策者預期更加困難。

在肺炎疫情剛開始擾亂市場之際，身為避險貨幣的美元並沒有因此強升。不過到了上周情況突然出現逆轉，油價暴跌，股市崩盤與美債陷入緊縮，在金融風暴席捲下，終於帶動美元指數創下近5年來最大單周升幅。

在3月9日的該周，英鎊兌美元重貶近6.5％、墨西哥披索與俄羅斯盧布兌美元也雙雙暴跌5％、至於美元兌另一避險貨幣日圓也出現強升。

摩根大通認為，該情況也凸顯美元長期以來一直是融資的首選貨幣。特別是在危機時機，由於需求如此強勁，可能將使美元陷入短缺。

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