新冠病毒帶來的陰霾橫掃了金融市場。全球股市也迎來了自金融海嘯後最差的表現。例如以美國標準普爾500指數為例，2020年3月9日的單日跌幅達到7.6％，成為了1988年以來第5糟的交易日。而以英國富時all share指數來看，在同一天也出現了7.4％的巨量下跌。

施羅德投資集團資深撰述David Brett指出，接下來會發生什麼是無法預測的，疫情嚴重程度和對經濟的長期影響仍不明確，但即使股市反應快速，歷史經驗告訴我們未來很可能會出現強力反彈。

以美國股市為例，過去30年內出現了最強勁的5年期成長回升，帶動美股164％成長，2008年11月20日標準普爾指數大跌6.7％之後的5年，出現了相當每年年化21％的報酬成長。當時市場情緒格外消沉，使得投資者可能很難以相信若在市場動盪開始的那一天投入了1,000美元，5年後這筆資金將會成長至26,400美元(未計算交易費用)。

David Brett指出，當然，歷史績效不見得會重覆，且不能作為未來獲利的保證，以上數據為扣除交易費用前的報酬，且僅作說明之用，但這些資訊仍凸顯出即使股市受到面臨衝擊，長期下來仍有相當機會的回復彈性。

過去在10次單日市場崩跌後都有相同的反彈模式。1989年以來，包含歐債危機，和全球金融海嘯有關的危機共有7次，其中最嚴重的一次是2008年10月5日的單日9％跌幅，而後續5年則是出現了109％的反彈，相當於年化15.9％的成長。

2008年的債信危機隨著貝爾斯登投資銀行的崩解升級成全面性的金融海嘯，同年9月雷曼兄弟垮台使得情況更加惡化，造成了骨牌效應影響到銀行和保險機構，也促使併購與政府介入等措施成為穩定市場時的必要手段。這樣的危機吸引了逆向策略投資者，例如頗負盛名的巴菲特便在2008年9月份加碼50億美元投資高盛。

股市在2000年至2003年的網路泡沫後時代的跌幅並未擠入前10個最大單日跌幅日名單，2000年4月14日5.8％的跌幅僅是第12糟的跌幅，而後5年的下跌才達到7.4％，但這樣的數據遠不及1987年10月份的黑色星期一，當天單日跌幅達到22％，為史上最大的單日跌幅。

David Brett指出，即使過去30年來股市上下震盪觸動投資人的神經，但長期而言股市仍然帶來了穩健報酬。若在1988年底投資1,000美元在標準普爾500指數，這筆投資將會成長為22,678美元(未加入費用和通膨調整)，平均年化報酬率高達10.6％。

David Brett指出，我們在英國股票市場也觀察出類似的現象。2009年3月2日是英國銀行最危機動盪的一天，而後股市五年的成長報酬則出現了134％的強勁復甦。類似標準普爾500，英國股市也出現了穩健的成長，而這樣的報酬也能讓投資人能夠忍受股市成長過程中的上下震盪。若在1988年以1,000英鎊投資富時all-share指數，這筆投資將會成長為14,016英鎊(未加入費用和通膨調整)。

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