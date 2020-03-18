有鑑於新冠肺炎疫情持續升溫，且時值馬祖海域魚汛期，恐有大陸漁船越界作業及抽砂船越界盜採砂石，嚴重破壞海洋及國土。為維護我國漁業和國土資源，金馬澎分署協調艦隊分署調派臺中艦支援第十（馬祖）海巡隊各噸級船艇實施區域聯防掃蕩任務，並搭配偵防分署特勤人員，共同執行掃蕩違法越界作業大陸漁船及抽砂船專案勤務，17日至18日共計驅離4艘越界陸船。

因應馬祖海域情勢，金馬澎分署除申請8名特勤人員進駐馬祖海域，並協調艦隊分署於本（3）月17日增派臺中艦支援威力掃蕩勤務，自昨（17）晚起已驅離越界之抽(運)砂船（亮島海域：2艘大陸漁船、南竿海域：2艘大陸抽砂船），本（18）日再結合馬祖海巡隊10037艇、3582艇、3538艇、3578艇及多功能快艇1019艇，共計1艦5艇，搭載8名特勤人員聯手出擊，依巡防區監看雷情狀況，利用大型巡防艦續航力高、耐浪性佳、水砲驅離之特性與巡防艇靈活機動性質，強化馬祖海域執法能量，保護我國海洋資源永續發展。

馬祖海巡防疫一把罩 臺中艦進駐聯合威力掃蕩。（吳家詮傳真）

海巡署表示：為有效阻絕嚴重特殊傳染性肺炎疫情及非洲豬瘟入侵，同時捍衛我國海洋資源，馬祖海巡隊將採綿密不間斷之方式執勤，發揮船艇靈活機動性能，全面加強驅離、取締等強勢作為，我們不止守護海洋、更要守護國人健康。漁民如在海上作業發生狀況或發現大陸漁船蹤跡時，籲請漁友鄉親撥打海巡署118服務專線，共同協力保護當地海域生態，維護漁民權益。

馬祖海巡防疫一把罩，正在執行驅離大陸漁船越界作業及抽砂船越界盜採砂石。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)