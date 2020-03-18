國民黨祕書長李乾龍特地秀出支持者給他的字條，寫下「窮且益堅，不墜青雲之志」的期許。（國民黨提供）

國民黨主席江啟臣昨天頒布人事命令，引發熱議，江今晚邀集祕書長李乾龍、組發會主委葉壽山、文傳會主委王育敏開直播，大啖遼寧夜市麻糬，面對網友辣評來者不拒，王育敏以挑戰者姿態稱「網友加油，趕快來挑戰」，不過，當江啟臣提到以後要請祕書長時常上直播，李乾龍立馬回應，「我心臟沒有那麼好，有時太辣的話題會受不了」。

直播一開始，文傳會主委王育敏首先開吃麻糬，坐在一旁的國民黨主席江啟臣則說，看美女吃東西是一種享受，黨祕書長李乾龍則好奇「妳櫻桃小嘴怎麼吃」，四人在輕鬆歡樂的氛圍下進行長達半小時的直播。

江啟臣向網友自我介紹，「我是號稱最年輕的國民黨主席」，當介紹祕書長時，江盛讚李乾龍是充滿愛心且最佛心的人，李打趣地說，很多人常把他和前祕書長曾永權搞錯，宛如失散多年的兄弟，還自我解嘲稱與江啟臣的平均年齡大概是中年。

江啟臣接著露出不可思議的表情說，李乾龍下午在常會上說「10天內跑完21縣市」，李乾龍透露，以前在新北市走29區常喊累，現在要走全台，太太虧他不要誤了國民黨的大事。

對於網友開酸「人生70才開始」，70歲的李乾龍坦言，現在本應含飴弄孫，這兩天很多人跟他說跳離一個坑，又跳進1200度火坑。江啟臣說，這是年紀輕的主席搭配閱歷資深的祕書長的組合，以後也要請祕書長常常上直播，此話一出，李乾龍直言，「我心臟沒有那麼好，有時太辣的話題會受不了」。

還有網友揶揄「邊緣黨不重要」，王育敏連聲嬌喊「不服氣」，江啟臣認為「我們不是邊緣而是有緣」。至於網友以「看到黨務人事名單就放心」嘲諷國民黨不會硬起來，江啟臣認為，這肯定是民進黨害怕國民黨競爭，反問龜兔賽跑的故事有沒有聽過？

隨後，李乾龍從口袋掏出一張支持者用毛筆，寫下「窮且益堅，不墜青雲之志」的期許，並信心表示，先前主席詢問如何發薪水，他覺得薪水都不是問題。為讓外界更認識國民黨，國民黨規劃未來邀請副祕書長、15縣市長來上直播。

(中時 )