新竹市議會因應疫情可能的變化，早早進行布署，除了關閉旁聽席、找妥異地辦公空間，甚至砸錢租用遠端視訊設備，目前已裝設妥當。議長許修睿指出，若在議會期間議員中有1人確診，就會立即休會不在議事廳開會，改採線上視訊會議。

新竹市議會因應新冠肺炎防疫措施，在開議期間僅開放大門進出，且於入口處針對進出人員全面測量體溫並以酒精清潔雙手，若人員體溫超過攝氏37.5度，將不得進入市議會並請其自主健康管理。議會旁聽席近日也因應疫情暫不開放。會前、會後議事廳皆會進行清潔消毒工作。除了宣導勤洗手及配戴口罩時機，也備有酒精供需要時使用。

許修睿表示，若有1位議員確診，非開議期間暫緩召開會議，若於開議期間則立即休會或改採視訊會議，行政人員改採異地辦公。目前議會採兩套系統進行視訊，一為大眾常用的通訊軟體，另外一套則是向中華電信租用的視訊系統，配合議事直播與存檔入庫，租用價格不菲。

此外，市議會也準備好異地辦公空間，從議會內黨團辦公室、會議室、哺乳室以及儲藏室，都已提前清空備用，若發生疫情，行政人員將分散各處辦公，拉開接觸頻率與人員密度。

(中時 )