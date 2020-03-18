金馬奇幻影展碰上新冠肺炎不得不喊卡，今年確定停辦，原本計畫為「驚喜場」的懸疑驚悚片《抽屍剝繭》（Cut Off）將直接於4月底院線上映。該片改編自「德國史蒂芬金」費策克暢銷小說《解剖》，不僅德意志首席法醫仇克斯參與編劇，並由《顫慄異次元》奇幻名導克利斯汀艾瓦特執導。

電影劇情描述法醫保羅的女兒漢娜遭到殺人魔綁架在黑爾戈蘭島，正當保羅準備趕往營救時，一場突如其來的暴風雨卻阻斷了交通，將漢娜、殺人魔，以及漫畫家琳達一起被困在孤島上。

接著島上接二連三出現一具具屍體，這場可怕的屍體派對，卻都是拯救漢娜的線索，像被肢解的女屍頭顱裡藏著紙條、舌頭被剪斷的男屍咽喉埋著照片、慘遭樁刑的屍體裡發現一組神祕號碼，保羅透過「遠端遙控」教琳達解剖分屍，以獲得進一步解救女兒的機會。

《抽屍剝繭》懸疑指數極高，觀眾不到最後一刻絕對猜不出來，驚悚劇情更是「屍屍入扣」，獲美國爛番茄網站好評：「瘋狂迷人，看片煞不住！」電影4月30日在台上映。

(中時 )