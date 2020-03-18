大學繁星推薦今天放榜，國立東石高中有50位學生上榜，錄取率突破80％，分別錄取成大、政大、台師大、高師大、中山、中央、海洋、嘉大、中興、暨南、北市大、聯合、高醫大、中國醫大等大學，其中，學生高笠萱以優異成績錄取台北醫學大學臨床藥學系，成為東高第2位北醫人。
今天朴子市吳品叡及校外會督導葉聰謨皆帶著紅榜來祝賀，此外，家長會楊明賢、首席顧問陳浚沂及前會長林文正也都在百忙之中，抽空前來恭賀學生。
葉聰謨表示，與其他縣市高中相較之下，東高學生家庭背景，刻苦耐勞比例偏高，也養成學生自動自發的學習態度，才有今天的好表現。吳品叡也稱讚東高孩子不僅在課業有傑出表現，也踴躍參與社團活動，她感謝校長及全體師生的努力，學校才能在繁星大放異彩。
校長楊長鉿指出，教學行政團隊細心規畫學生升學策略，學校除擁有優質教師群，更感謝家長會、校友會及各界人士的支持，才有今日豐碩的成果，期待每位學生都能在各領域發光發熱。
(中時 )
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