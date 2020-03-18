因為新冠肺炎疫情的關係，各地運動賽事都多少受到了影響，不過仍有媒體對於球隊陣容相當有興趣，就有日本媒體預測今年球季日本火腿開幕戰的名單，他們認為王柏融將會登上先發陣容負責指定打擊（DH）。
日媒《日刊體育》預測了日本火腿的開幕戰陣容，他們認為在清宮幸太郎才剛傷癒歸隊不久，雖然日前已經被叫上一軍，但就目前狀況來看指定打擊應該還是會以王柏融為主，但或許等到清宮進入狀態之後，可能會讓2人用輪替的方式出賽。
而其餘名單則是一壘中田翔、二壘渡邊諒、三壘是洋砲ChristianVillanueva、游擊手則為石井一成，外野則是不動鐵三角、近藤健介、西川遙輝、大田泰示，只要能一改去年貧弱的火力，相信是能有足夠競爭力的。
而王柏融在新洋將入隊之後，面對到更大的競爭壓力，加上清宮幸太郎進入狀態之後，勢必會分掉許多打席數，若是王柏融能夠延續熱身賽的成績，相信能讓火腿隊給他穩定的出賽機會。
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(中時電子報)
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