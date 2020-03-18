南韓外交部18日表示，將從19日起針對尚未發佈旅遊安全預警的所有國家和地區發佈第一級藍色旅遊預警“注意安全”。

韓聯社報導指出，南韓外交部發佈全球旅遊安全預警是史無前例的。外交部就此解釋稱，新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在全球蔓延導致各國採取入境管制措施，旅外韓國公民的安全風險和感染風險隨之增大，而且韓國政府已決定將特別入境檢疫程式的適用範圍擴大至所有國家和地區。

南韓外交部囑咐計畫出境游的公民密切關注旅遊目的地的新冠疫情及入境管制現狀，慎重考慮旅遊必要性和日程調整，並囑咐停留在海外的韓國公民特別注意人身安全。今後將繼續密切關注各國疫情發展情況，再研討是否進一步調整旅遊安全預警級別。

南韓按旅遊目的地的風險程度由低到高向公眾發佈藍黃紅黑四級預警，藍色預警為注意安全、黃色預警為謹慎前往、紅色預警為建議撤離、黑色預警為禁止旅遊。

(中時 )