明星高中遭不明人士闖入拍性愛片 校方已提告 19:592020/03/18 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市某所明星高中校園在深夜遭不明人士闖入，並在教室內拍攝性愛影片。（摘自黑特粉絲專頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 位在北市的某所明星高中校園在深夜遭不明人士闖入，並在教室內拍攝性愛影片，在黑特粉絲團爆料後，引發不少網友留言，學務主任證實確有其事，並在調查中。 該校學務主任指出，得知後第一時間已調閱監視畫面，不明人士約在16日晚上7點多進入3樓的高2教室，但目前不確定如何進入，正在釐清當中；學務主任還說，目前警方已展開調查並提告，全案將依侵入住居、妨害名譽及散布猥褻物品等罪嫌偵辦。 (中時 ) #主任 #性愛 #明星高中 #調查 #明星 也許您會感興趣 推薦閱讀 免疫系統 張文震讚上帝的禮物 01:342020/03/14 生活新聞 旋轉翻炒不「球」人 04:102020/03/15 生活新聞 雞排妹成恐怖報復前女友 「這星座」是最恐怖前任 18:582020/03/15 娛樂 進貨6元賣10元 高雄藥局違法賣21萬片口罩 17:142020/03/16 社會 WHO發起洗手挑戰 球星響應 BTS凱蒂佩芮也被點名 19:002020/03/16 國際 國鼎獲選為新冠肺炎治療方案的對接明星藥物 19:262020/03/16 財經 注意時間及螢幕 避免惡視力 01:062020/03/17 生活新聞 漫威首位明星確診新冠肺炎 《雷神》守門人：我被隔離了 07:402020/03/17 娛樂 「蛋餅薇涵」控「肉包包」鐵粉散播性愛片 和解獲判緩刑2年 12:442020/03/18 社會 調查局查囤積民生物資 受理59件 17:172020/03/18 社會 生活熱門新聞 快評》 當雄獅也按下「暫停鍵」之後... - 生活 陳時中：歐洲防疫以驚人速度崩盤...難以想像 - 生活 南部國立大學爆疑似確診 網肉搜後腿軟了 - 生活 好市多衛生紙最好用？陽光一照...網友：不會再買了 - 生活 今確診數暴衝 陳時中點名最擔心這3例 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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