位在北市的某所明星高中校園在深夜遭不明人士闖入，並在教室內拍攝性愛影片，在黑特粉絲團爆料後，引發不少網友留言，學務主任證實確有其事，並在調查中。

該校學務主任指出，得知後第一時間已調閱監視畫面，不明人士約在16日晚上7點多進入3樓的高2教室，但目前不確定如何進入，正在釐清當中；學務主任還說，目前警方已展開調查並提告，全案將依侵入住居、妨害名譽及散布猥褻物品等罪嫌偵辦。

(中時 )