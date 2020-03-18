新冠肺炎疫情重挫航空業，等不及政府紓困，華航今日董事會通過，將發行總額不超過100億元的公司債，頗有搶先自救的味道在。據了解，募得價款之用途及運用計畫，主要用於償還債務，此筆無擔保普通公司債亦得分期發行。

新冠疫情持續擴散，由於航班削減、飛機停飛，載客率也不到過去一半，許多航空公司面臨嚴重債務違約壓力，手頭現金流也不夠。據IATA預估，今年航空業營收損失高達1130億美元，約新台幣3.41兆元，將是「歹年冬」的一年。

針對國內六家航空公司，政府已計畫伸出援手，交通部長林佳龍表示，原來在特別預算是編列48億元，但恐怕還不夠，航空業需要資金來週轉，據初步估計，大概至少需要300億元，希望能幫國內航空業者度過難關。

除盼政府奧援，華航也啟動發債自救，今日通過將發債100億元。業界認為，新冠疫情持續延燒，航空業沒有收入，但龐大人事成本、債務都得付，現金流夠不夠，決定能否存活下去，華航此舉有利維持手上現金水位，並健全財務結構。

(中時 )