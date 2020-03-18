舞台劇《昨夜星辰-2020李國修紀念作品》記者會（陳俊吉攝）

茵芙18日出席舞台劇《昨夜星辰》開賣記者會，她劇中飾演邵雨薇的閨蜜，直言這角色背景與自己的人生經驗有很多重疊，收到演出邀約及看到劇本時覺得錯愕，也確實「抖了一下」，「我和這角色都剛經歷過一段婚姻、都有走過這一遭」。去年底結束豪門婚姻的她，被問是否會考慮下一段婚姻？她說會考慮下一段戀愛，也滿期待有新的開始，至於婚姻，「先由庭薇（邵雨薇劇中角色）來完成這件事吧」。

導演樊光耀爆料，第一次聚會聊這劇本和角色時，他曾說「茵芙也結了婚」，不料卻意外聽到她悠悠地回「已經沒有了」，令他大吃一驚，大約經過兩、三天後，媒體才曝光此事，也算是陰錯陽差。

茵芙演出舞台劇《昨夜星辰》。（陳俊吉攝）

茵芙則坦言，自己曾一度思考該不該接，因為當時其實大部份人還不知道她的婚姻狀況，時機點有點敏感，她糾結了一陣子，但真的很喜歡這劇本，後來自己覺得也許可以把生命經驗當成表演養分，甚至有更能好好面對過去很多事，「經歷過未必都是壞事，接演這齣舞台劇排練至今，每次都是一種發現自己、療傷自己的對話」，她自覺過程滿療癒的，在排練幾場情緒重的戲時當下對話，都是她過去沒說出口、或來不及說出口的話，每次排練都是像是重新回到過去，去面對當時的場景，也發現更好的自己。

她說自己應該已經「放下了」，這部戲談到很多感情和婚姻觀念，也讓她看到很多過去的自己沒看到的盲點，也不會再執著。

(中時 )