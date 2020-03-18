大陸全國3700多家A級景區恢復營業 20:122020/03/18 旺報 賴廷恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸文旅部產業發展司司長高政。（取自中新網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 18日大陸國務院聯防聯控機制召開新聞發佈會，大陸文旅部產業發展司司長高政表示，截至16日，大陸全國已有28個省（區、市）的3714家A級旅遊景區恢復對外營業，復工率已逾三成。 高政指出，現已恢復開放的旅遊景區主要為山嶽型景區、開放型景區及市民公園等室外旅遊場所，總體運行平穩，未出現疫情異常情況。截至15日，陝西、上海、四川等19個省（自治區、直轄市）的180餘家博物館恢復開放，當中包括19家一級博物館恢復開放。 (旺報 ) #景區 #大陸 #開放 #旅遊 #博物館 #國務院 #文旅部 #旅遊景區 #市民公園 #恢復開放 #復工率 #上海 #四川 也許您會感興趣 推薦閱讀 復工率回升 拓凱今年樂觀看 04:102020/03/14 證券．權證 具規模台企 復工率逾9成 04:102020/03/14 兩岸要聞 美國務院向陸駐美大使抗議 04:102020/03/15 生活新聞 復工率升 水泥股營運季季高 04:102020/03/16 證券．權證 許舒博：應比照SARS期間觀光景區調降公告地價、稅賦減半增收 16:512020/03/16 財經 郵政博物館 邀賞郵藝美學 04:102020/03/17 產業特刊 北京規模以上工業企業復工率88.9％ 09:542020/03/17 財經 陸發改委：江浙滬復工率近100％ 10:342020/03/17 財經 陸發改委：除湖北外復工率逾九成 11:502020/03/17 財經 《光電股》友達：大陸復工率逾95％，4月供應鏈會更健康 12:162020/03/17 財經 兩岸熱門新聞 78萬天價機票！倫敦直飛上海40張一天全賣光 - 兩岸 陸反制5美媒 耿爽：媒體有意見可向美國提出 - 兩岸 北京首都機場將進行航班分流 旅客檢測後才可轉飛 - 兩岸 香港消委會：半數護唇膏含致癌物 涉多款名牌 - 兩岸 鍾南山：疫情需要國家強力干預 聚餐喝咖啡都不行 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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