18日大陸國務院聯防聯控機制召開新聞發佈會，大陸文旅部產業發展司司長高政表示，截至16日，大陸全國已有28個省（區、市）的3714家A級旅遊景區恢復對外營業，復工率已逾三成。

高政指出，現已恢復開放的旅遊景區主要為山嶽型景區、開放型景區及市民公園等室外旅遊場所，總體運行平穩，未出現疫情異常情況。截至15日，陝西、上海、四川等19個省（自治區、直轄市）的180餘家博物館恢復開放，當中包括19家一級博物館恢復開放。

(旺報 )