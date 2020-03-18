新冠肺炎疫情嚴峻，境外移入考驗台灣防疫，台灣今日一口氣爆增23例確診病例，台南市政府目前也有2名員工分別在冰島及土耳其旅遊，同事之間熱議，恐慌不在話下，台南市長黃偉哲說，已經緊急連繫2人，依照公務員服務法命令停止休假，2人都決定立即返國。

台南市政府公務員有1人6日前往冰島旅遊，1人在14日前往土耳其，由於歐洲疫情不斷攀升，事前兩人單位雖曾大力勸阻，但兩人卻堅持前往。黃偉哲表示，2月底要求公務員不要到2、3級警示國家旅遊，2人前往的國家則是在16、17日才被公告為3級，但依照公務員服務法，主管可以要求立即停止休假。

由於2人不聽事前苦勸執意出國，返國後必須居家檢疫14天，肯定會影響到公務，考績將會有適法處置，包括考量工作情形及工作表現等。

黃偉哲說，將建議公務員不聽勸出國旅遊，回國後1萬4000元的隔離補助不要領，應自己負責，同時也建議中央在相關防疫隔離假細節，規定公務人員要用自己的假。

(中時 )