因應全球新冠肺炎疫情擴大，外交部自3月19日起將美國的旅遊警示燈號調整為「橙色」（避免非必要旅行），加拿大調整為「紅色」（不宜前往，宜儘速離境）。建議國人應特別注意旅遊安全，關注美國及加拿大當地疫情發展，並檢討應否前往。

此外，澳大利亞、紐西蘭、斐濟、東加、巴布亞紐幾內亞、索羅門群島、薩摩亞、萬那杜、吉里巴斯、密克羅尼西亞聯邦、庫克群島、紐埃、馬紹爾群島、帛琉、諾魯、吐瓦魯等16國的旅遊警示同樣調升為「紅色」，建議國人避免前往。目前在這些國家的國人如果希望離境，應注意當地疫情及旅途傳染風險，做好個人防疫措施。

以上調整將自台北時間3月19日零時起生效實施。外交部後續將根據疫情最新發展及指揮中心指示，滾動檢討並調整對世界各地的旅遊警示，也提醒國人非必要儘量避免出國旅遊。國人如遇緊急狀況，請聯繫我鄰近大使館、代表處或辦事處尋求協助。

(中時 )