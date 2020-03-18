產險2019年稅後盈餘138.64億元，較去年同期成長10％，創歷史新高，但產險業憂在今年新冠疫情蔓延下，產險雖不是直接受影響，今年獲利情況不敢太樂觀！

根據保發中心資料顯示，2019年產險業簽單保費共計1,771.3 億元，較去年同期成長近7％；至於稅後盈餘138.64億元，較去年同期成長10％。

產險業者表示，2019年獲利創歷史新高，原因，一、2019年天災少，簽單保費增加的金額大於理賠金額，使核保利潤增。二、來自於投資收益，股債市都呈現多頭，使得投資收益也佳，但就目前來看，今年投資收益恐會大大受到影響。

各產險公司尚未公布2019年個別獲利，但四大金控旗下產險公司已先揭露內部自結數字，四家產險年獲利共72.54億元，其中貢獻最多則是富邦產險，2019年稅後獲利44.3億元，一年就賺到近1.4個資本額，較2108年38.5億元年成長13％；國泰產20.9億元，每股稅後盈餘為6.85元也較2018年的15億元、年成長率更高達39％；華南產6.51億元、每股稅後盈餘是3.25元；兆豐保險1.83億元、每股稅後盈餘0.61元。

(工商 )