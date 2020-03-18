和潤企業去年獲利創新高 入股iRent布局共享交通市場 19:592020/03/18 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 汽車金融龍頭和潤企業（6592）好賺，去年稅後淨利衝上22.36億元，EPS達5.81元，均創新高，董事會決議擬配息3.1元，對照18日收盤價62元，現金殖利率約5％。 和潤看準共享交通服務市場前景，18日董事會也決議，斥資3.1億元入股台灣汽車共享事業龍頭iRent（和雲行動服務公司），取得50.82％股權，期待與和潤的汽機車分期業務整合，增添營運成長動能。 (工商 ) #和潤 #和潤企業 #iRent #龍頭 #入股 也許您會感興趣 推薦閱讀 復星醫藥 入股歐洲生物科技獨角獸BioNTech 22:052020/03/15 財經 趁目前調整買入龍頭科技股 04:102020/03/16 焦點新聞 台股定期定額 長期投資布局 04:102020/03/16 投資理財 主動式台股基金 四大行庫協銷 04:102020/03/16 投資理財 台股高息基金 坐享主場優勢 04:102020/03/17 投資理財 上市500大報酬指數 新增11檔個股 18:092020/03/17 財經 中小型300報酬指數成分股新納32檔個股 18:352020/03/17 財經 股災現不怕火煉抗疫真金 龍頭股 撿便宜 04:102020/03/18 投資理財 元大高股息優質龍頭基金狂銷 前2日吸金逾200億 17:142020/03/18 財經 龍頭銀行台銀加碼紓困金額至百億 18:312020/03/18 財經 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 即時 台積電員工確診新冠肺炎！ 公司強調不影響營運 - 財經 嚇…又熔斷了！美期指狂崩800點 - 財經 國際油價又殺低 下周92無鉛恐跌破20元 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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