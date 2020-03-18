汽車金融龍頭和潤企業（6592）好賺，去年稅後淨利衝上22.36億元，EPS達5.81元，均創新高，董事會決議擬配息3.1元，對照18日收盤價62元，現金殖利率約5％。

和潤看準共享交通服務市場前景，18日董事會也決議，斥資3.1億元入股台灣汽車共享事業龍頭iRent（和雲行動服務公司），取得50.82％股權，期待與和潤的汽機車分期業務整合，增添營運成長動能。

(工商 )