大學繁星推薦於18日放榜，靜修高中共42位同學上榜，包含台灣大學、師範大學、清華大學、陽明大學等國立大學，也有不少同學考量家長期待、交通距離及整體資源等因素，優先選擇北部私立大學就讀。

錄取台灣大學的林同學表示，當初國中畢業時，因家庭因素從台中來到台北念書，原先會考成績5A的她，獲得入學全額獎學金，為保持在校排前2％，她督促自己保持在最佳狀態，才能順利取得獎學金，補貼家計。。

錄取清華大學的張同學原先就讀信義區的公立國中，國中期間害怕英文，但進入靜修後老師教導許多英文學習的技巧，也一路耐心陪伴，讓同學們的英文能力進步許多。從以前的抗拒英文，到現在每天背上百個單字，得心應手，英文能力提升不少。

此次上榜同學中，有不少人曾參加偏鄉英語視訊教學計畫，今年是靜修參加偏鄉英語的第4年，在扶輪社的安排下，靜修的學生與義方國小、有木國小、貢寮國小進行線上英文課輔活動，參與視訊課程的學生，因透過教材準備、課程互動及課後反思等歷程，都不斷提升自己的能力。

本次上榜同學中，不少人選擇醫護相關科系，因學校平日相當重視衛生觀念的養成，從朝會例行的護眼操、衛教宣導到日常整潔工作，同學在師長的叮嚀教導下，已經耳濡目染，內化為生活習慣。錄取北醫護理系的楊同學表示，選擇護理系，為了是回饋社會，盼透過自己的力量來減緩病人的痛苦。這也和靜修重視生命教育、愛人愛己的教育理念不謀而合。

(中時 )