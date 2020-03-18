中央流行疫情指揮中心依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第7條，發布旅遊禁令禁止大學及高中以下師生出國旅行外，也決定「非必要」前往第三級警示的國人，其回國的檢疫、隔離，除不得領取補償外、還需加徵必要費用，甚至要「姓名」，台權會指出，僅憑《紓困條例》第7條不清不楚的條文，是否就賦予了疫情指揮中心發布這種禁令的權限，也都大有憲法上的疑義。

台權會指出，法治國家中最基本的「依法行政原則」和「法律保留原則」卻都顯遭輕忽。包括禁止措施的法律性質究竟為何，是行政命令、一般處分、行政指導或其他行政行為？禁止措施的制定與施行，是否符合正當法律程序的要求？其法源依據為何？到目前為止，這些問題的答案都仍不明確。

台權會認為，行政院援引的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第7條，授權疫情指揮中心為了防疫，得為「必要」措施，成為本次行政院發布旅行禁令的依據，但欠缺對「必要」的進一步定義與監督。導致指揮層級只要張著防疫大旗，所有措施就彷彿都有了不言而喻的必要性。

另外，疫情指揮中心提及若民眾前往第3級疫區國家回國，擬公布其姓名，並宣稱此項決定的法律依據為《紓困條例》第8條，台權會說，參酌《紓困條例》第8條的立法理由，這個限制人民隱私權的立法，所設想的情境，是疫情指揮中心為有效防治及避免疫情擴散，可決定公布個案行經路線等，但至今仍欠缺對何謂「必要的」個資公布措施，有更細緻的說明。

疫情指揮中心提及，公布姓名既是為了懲罰「明知故犯」的人，也是為了疫調所需。台權會則認為，除了疫調、公布姓名、避免疫情擴散三者的關係需被進一步釐清外，殺雞儆猴的後果，恐怕只是帶來大眾對病患的歧視，影響人民多項基本權保護，甚至導致疫情被蓄意隱匿，反而造成防疫破口。這應不是當初立法者的期待，也非指揮中心及多數國民所樂見的結果。

而近期一連串電子監控措施，台權會則指出，存在資料流向不明、合法性不明的問題；甚至在日前，藥師在眾目睽睽下向婦人下跪，從而導致指揮中心及台北地檢署都表示將從嚴偵辦的事件，但法律責任的構成要件，難道可以隨政治壓力而隨意調整嗎？檢察官若恣意起訴，豈非只是將維護司法正義的責任，悉數轉嫁給法院嗎？

(中時 )