第9屆美傑仕OPI盃全國青少年網球錦標賽今天進行14、16及18歲組賽事，14、18歲組男單頭號種子安抵8強，16歲男單頭號種子謝宇瀚則是苦戰17局取勝。

14歲男單頭號種子侯傑恩在今日第二輪賽事中強碰去年12歲組男單冠軍周曉風，最後以8比6取勝。他表示賽前其實蠻緊張的，因為周曉風是位實力不容小覷的勁敵，對於自己的今日表現，侯傑恩只給了自己60分的及格分數，並說：「今天發球還可以，但正拍抽球都沒把握住，需要好好檢討。」

18歲男單頭號種子陳彥丞以8比3擊敗同班同學簡翊宬，此役場上少了肅殺之氣、多了兄弟情誼，去年獲亞軍的陳彥丞目標直指冠軍，「我就是來奪冠的！」簡潔有力的回答展現對勝利的渴望。

相較於前面兩位頭號種子輕鬆挺進次輪，16歲組男單頭號種子謝宇瀚陷入苦戰，最終以9比8(6)打敗對手周裕翔；謝宇瀚原以7比4大幅領先，眼看就要拿下比賽，卻遇對手頑強抵抗，硬是連丟三局，進入延長賽才勝出。

賽後謝宇瀚表示：「當時領先階段太過鬆懈，才會被對手追上。」對於是否有奪冠壓力，他表示以平常心看待，希望能把練習的實力發揮出來。

去年勇奪16歲組雙料冠軍的楊凱翔，今年挑戰18歲組，前兩輪都以8比4擊敗對手、順利晉級八強，賽後表示這次參賽沒給自己太大的壓力，只想好好享受比賽。

(中時 )