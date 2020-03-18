春節期間大陸逾50億人次線上雲看展 21:012020/03/18 旺報 賴廷恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸文旅部產業發展司司長高政。（取自中新網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 18日的大陸國務院聯防聯控機制發佈會，大陸文化和旅遊部產業發展司司長高政表示，疫情期間，各大線上旅遊平台紛紛推出雲旅遊項目，各地博物館推出2000餘項網上展覽，春節期間總瀏覽量逾50億人次 高政指出，疫情期間以數位內容為核心的數位文旅產業，形成「異軍突起」、「逆勢上揚」兩個鮮明特點。「雲娛樂」、「雲直播」、「雲看展」等新業態用戶量高漲，各大線上旅遊平台紛紛推出雲旅遊項目；使用者規模、日均使用者時長節節攀升，包括春節期間總瀏覽量逾50億人次等相關指標，創下歷史新高。 (旺報 ) #旅遊 #大陸 #春節 #疫情 #數位 #雲看展 #文旅 #雲娛樂 #雲直播 #線上旅遊平台 #雲旅遊 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普、蓬佩奧對中疫情不同調 04:092020/03/14 焦點新聞 新聞透視》不見提前部署 只見專業傲慢 04:102020/03/14 生活新聞 疑隱匿疫情規模 伊朗建大型墓穴 04:102020/03/14 國際大事 黨職選舉因疫情借不到場地 民進黨擬搭帳篷舉行 17:562020/03/14 政治 疫情衝擊台歐瀕斷航 荷航、阿聯酋不飛了 07:022020/03/15 生活 編輯室報告－陸抗疫 穩就業重於保增長 04:102020/03/18 產業特刊 浪Live直播主 為疫情祈福 04:102020/03/18 投資理財 看診量減15％ 醫療部署更具彈性 04:102020/03/18 生活新聞 疫情壓垮經濟！末日博士：衰退程度將超越金融危機 16:462020/03/18 財經 慘！各大旅行業者咬牙苦撐「全面停團」黑暗期 20:312020/03/18 生活 兩岸熱門新聞 陸反制5美媒 耿爽：媒體有意見可向美國提出 - 兩岸 78萬天價機票！倫敦直飛上海40張一天全賣光 - 兩岸 一分鐘製成500個口罩 陸高速口罩生產機在京試生產 - 兩岸 - 旺報 習近平：防範國內疫情反彈與國際疫情輸入風險 - 時政 香港旅遊業基本停擺 逾4400個旅行團取消 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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