18日的大陸國務院聯防聯控機制發佈會，大陸文化和旅遊部產業發展司司長高政表示，疫情期間，各大線上旅遊平台紛紛推出雲旅遊項目，各地博物館推出2000餘項網上展覽，春節期間總瀏覽量逾50億人次

高政指出，疫情期間以數位內容為核心的數位文旅產業，形成「異軍突起」、「逆勢上揚」兩個鮮明特點。「雲娛樂」、「雲直播」、「雲看展」等新業態用戶量高漲，各大線上旅遊平台紛紛推出雲旅遊項目；使用者規模、日均使用者時長節節攀升，包括春節期間總瀏覽量逾50億人次等相關指標，創下歷史新高。

(旺報 )