新冠疫情重創全球經濟，美日打算直接發現金救急。川普政府擬祭出逾1兆美元的振興經濟方案，紓困規模超越2008年金融海嘯引發的經濟大衰退當時，包括2周內直接付1,000美元支票給美國民眾，日本也傳出考慮發給每位國民1.2萬日圓。

美國總統川普17日要求紓困支票能在2周內送到民眾手中，他並敦促國會在數日內通過此刺激經濟方案。

白宮官員周二向美媒透露，振興方案中的2,500億美元料用於直接發放美國民眾現金。美國財長穆努欽在白宮簡報政府最新抗疫努力時表示:「美國人現在需要現金，我說的現在指的是未來2周。」

但直接付現金的作法應會排富，穆努欽指出，百萬富豪可能不適用此紓困方式。

直接寄發至少1,000美元（約台幣3.1萬）支票給所有美國家庭，獲兩黨經濟學家背書，一致肯定這是抵消經濟活動劇烈放緩衝擊的捷徑。美國經濟政策研究所資深政策分析師席爾霍茲（Heidi Shierholz）表示:「我們需要資助賦閒在家的民眾。」該智庫預測，若無大型刺激方案支撐，美國經濟恐在今夏之前流失300萬個工作機會。

財長穆努欽周二爭取共和黨參議員支持最新振興方案時警告，若國會不讓此方案順利通過，美國失業率恐怕會飆高到20％。

參院少數黨領袖舒默16日表示，準備提出7,500億美元支出計畫協助抗疫，其中4,000億美元作為緊急援助金，3,500億美元補強社會安全網，協助失業者及其他待援者度過難關。

除美國之外，日本也傳出打算直接發現金給國民，以支撐因新冠病毒備受打擊的經濟。政府為防疫呼籲民眾沒有必要切勿外出，導致消費支出萎靡。

為因應疫情帶來的衝擊，安倍政府與執政黨有意推出緊急刺激方案，據報導其中一項是發放至少1.2萬日圓（約台幣3,420元）給每位日本國民。

日本在2009年全球金融危機，即採取過每人發1.2萬日圓現金的作法，但預定4月初成形的刺激經濟方案，安倍政府考慮發放金額高於1.2萬日圓。

(工商 )