全台百貨母親節檔期化妝品預購，在疫情衝擊下提前開打，19日起台中百貨業包括中友、大遠百等均將陸續祭出化妝品優惠套組，平均折扣在5～69折不等，4月起新光三越、SOGO等更有包括品木宣言等以去年熱賣品靈芝系列推出史上最殺折扣28折，限定限量將有望成為排隊夯品。

百貨專櫃化妝品龍頭SK-II指出，今年主打還是青春露，其中作為2020東京奧運會官方贊助品牌，以日本經典的和風娃娃為設計靈感，推出東奧限定版，預計4月1日起全台主要百貨限量上市，而網友強力敲碗的熱門品項青春露加大版今年再度登場，也被預估為排隊商品之一。

雅詩蘭黛於母親節推出超過35款精選組合，其中包含每次開店10分鐘即完售的「小棕瓶」、頂級奢華系列白金花秘、完美持妝氣墊粉餅等，搭配優惠套組，折數平均落在6～72折間；集團旗下品木宣言則推出去年大熱門的靈芝水系列，首推最狂驚喜靈芝大補帖最低28折，於全台11家百貨與網路電商獨家販售，此外還有青春無敵系列與高效面膜客製化等，折扣為28折到52折不等。

克蘭詩則簡化母親節選擇機制，精選14款年度明星臉部保養組，平均折數58折，並直接將保養流程納入特惠組合，消除消費者選擇障礙，快速找到最適合自己的超有感產品，同時還能掌握最新保養趨勢、並帶回最大容量的體驗商品，其中包括年度新品直接納入特惠組，此外小於7ml的sample絕不入特惠組；組合中的所有產品搭起來剛好是完整保養流程，隨買隨用免思考，另外50ml大容量氧氣亮白淡斑精華，只有母親節特惠組買得到，讓消費者購買到最有感的超值特惠組。

遠百體系全台率先由台中大遠百於20日起跑，板橋大遠百則以「Dream World夢幻樂園」先行為母親節熱身，即日起至4月15日舉辦「美麗購物節」，購買化妝品回饋高達15％。除超值回饋外，板橋大遠百更獨家祭出驚喜大抽獎，總獎值高達18萬以上各式3C好禮。

(工商 )